Vivo T5x 5G с АКБ на 7200 мАч оценили в 205 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T5x 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 Turbo с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MC2 (производительность около миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu).

Новинку также оснастили 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,76-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2344:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 1200 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX852) и 2 Мп, селфи-камерой разрешение 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и IP69+, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, боковым дактилоскопом, модемом 5G и стереодинамиками. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 205, 225 и 250 долларов соответственно.
