iPhone 18 Pro всё же не получит важный апгрейд дисплея

Слухи о том, что новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат уменьшенную версию выреза Dynamic Island за счёт сенсора Face ID под экраном, ходят уже давно. Эта информация появлялась настолько часто, что многие воспринимали её как подтверждённый факт, однако, по новым данным из Китая, Dynamic Island у этих моделей останется такого же размера, как и у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Переход на подэкранный модуль Face ID якобы отложен до следующего поколения. Источник слуха, популярный инсайдер Digital Chat Station, не уточнил причину такого решения Apple, но можно предположить, что компания хочет сохранить цены на серию iPhone 18 Pro на уровне прошлого года.

Чтобы подобное решение не повлияло на прибыльность бизнеса iPhone, внедрение новых и, вероятно, более дорогих компонентов, таких как подэкранный сенсор, решено отложить. Инсайдер также сообщает, что размеры и форма экранов останутся такими же, как у моделей iPhone 17 Pro. Единственные ожидаемые улучшения в новом поколении — процессор A20 Pro на 2 нм, камера с переменной диафрагмой и увеличение ёмкости аккумулятора (для Pro Max — более 5000 мАч). Насколько этих изменений хватит для успешных продаж, пока неизвестно, но стоит напомнить, что в этом году компания выпустила iPhone 17 с минимальным набором улучшений по сравнению с предыдущим поколением, но этого оказалось достаточно, чтобы побить рекорды продаж даже на территории Китая. Это наглядно показывает, что не всегда пользователям нужны важные апгрейды.
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
