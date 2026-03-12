iPhone 18 Pro всё же не получит важный апгрейд дисплея

Чтобы подобное решение не повлияло на прибыльность бизнеса iPhone, внедрение новых и, вероятно, более дорогих компонентов, таких как подэкранный сенсор, решено отложить. Инсайдер также сообщает, что размеры и форма экранов останутся такими же, как у моделей iPhone 17 Pro. Единственные ожидаемые улучшения в новом поколении — процессор A20 Pro на 2 нм, камера с переменной диафрагмой и увеличение ёмкости аккумулятора (для Pro Max — более 5000 мАч). Насколько этих изменений хватит для успешных продаж, пока неизвестно, но стоит напомнить, что в этом году компания выпустила iPhone 17 с минимальным набором улучшений по сравнению с предыдущим поколением, но этого оказалось достаточно, чтобы побить рекорды продаж даже на территории Китая. Это наглядно показывает, что не всегда пользователям нужны важные апгрейды.