OnePlus Nord CE 6 Lite получит батарею на 7000 мАч

Профильное издание Smartprix поделилось подробностями о смартфоне OnePlus Nord CE 6 Lite, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,7-дюймового LCD-экрана с кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, сдвоенной тыльной камеры с 50-Мп главным модулем, селфи-камеры на 16 Мп, батареи ёмкостью 7000 мАч, бокового дактилоскопического сенсора, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Ориентировочная цена смартфона на дебютном индийском рынке составит около 240 долларов.