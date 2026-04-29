Huawei Pura 90 Pro появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу флагманские смартфоны Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, которые были представлены неделю назад. За новинки просят 805 и 955 долларов соответственно в базовой версии с 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что Pura 90 Pro имеет в своем оснащении 9-ядерный чипсет Kirin 9030S с максимальной частотой 2,75 ГГц, 6,6-дюймовый OLED LTPO-дисплей с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и разрешением 2760:1256 пикселей, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (диафрагма f/1,4–f/4,0), 50 Мп (телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом) и 12,5-Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 5-Вт обратной проводной зарядок, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.