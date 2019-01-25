Бюджетный смартфон Lava Z92

Компания Lava представит 28 января свой первый смартфон с доступной ценой Lava Z92.

Устройство оснащено мощной конфигурацией, а также имеет игровой режим Smart AI. Смартфон будет иметь 6.22 дюймовый дисплей, с разрешением HD + и будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass. Устройство будет работать на чипсете MediaTek Helio P22 с восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц. Он будет оснащен 3 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 8.1. Lava Z92 будет питаться от аккумулятора на 3260 мАч. Смартфон будет оснащен 13-мегапиксельной основной камерой с двойной светодиодной вспышкой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Стоимость смартфона будет составлять 140 долларов.