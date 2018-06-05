Бюджетный смартфон Lenovo A5 получил экран 18:9

Компания Lenovo представила доступный смартфон Lenovo A5, который при довольно достойных характеристиках имеет смешную цену. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, платформой MediaTek MT6739 с графикой PowerVR Rogue GE8100, 3 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13-Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами с диафрагмой объективов F/2,2, сканером отпечатков пальцев, функцией распознавания пользователей по лицам, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI 3.9. Цена Lenovo A5 с 16 ГБ флеш-памяти составит 94 доллара.