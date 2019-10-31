Бюджетный смартфон Meizu M10 оценен в 12 тысяч рублей

В России скоро стартуют продажи бюджетного смартфона Meizu M10, который был представлен этой осенью. Аппарат получил платформу Helio P25, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти microSD, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 13 Мп и дополнительными модулями по 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, емкий аккумулятор на 4000 мАч и предустановленную оболочку Flyme 7 на основе Android 9 Pie. Цена смартфона составит 11 990 рублей.