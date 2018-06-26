Бюджетный смартфон Meizu M6T появился в российском предзаказе

Компания Meizu объявила о старте российских предзаказов на бюджетный смартфон Meizu 6T. Версия с 16 ГБ встроенной памяти оценена в 11 990 рублей, а с 32 ГБ ПЗУ – 13 990 рублей. Продажи должны стартовать в середине июля. Напомним, что смартфон оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, старой восьмиядерной платформой MediaTek MT6750, двойной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с поддержкой для разблокировки устройства по лицу, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3300 мАч.