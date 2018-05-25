Бюджетный смартфон Meizu M6T засветился на живых фото

Китайские источники опубликовали живые фото смартфона Meizu M6T, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, аппарат получит вертикально ориентированную двойную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Что до характеристик, то смартфону прочат 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 720:1440 пикселей, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2,3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32, или 64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру на 13+2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор на 3230 мАч и Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2. Ориентировочная цена Meizu M6T составляет 150 долларов, а его официальная презентация состоится 29 мая.