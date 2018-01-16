Бюджетный смартфон Moto E5 показался на рендере

Издание MySmartPrice поделилось рендером и характеристиками бюджетного смартфона Motorola Moto E5, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат получит сканер отпечатка пальцев на задней панели, что отличает его от предшественника. Также сообщается о металлическом корпусе, 5-дюймовом дисплее, светодиодной вспышке для фронтальной камеры, интерфейсе micro-USB, поддержке двух SIM-карт, GPS, Wi-Fi, Bluetooth и 3,5-мм аудиоразъеме на верхнем торце смартфона. На экране можно заметить дату – 3 апреля 2018 года. Возможно, именно в этот день состоится официальный анонс Moto E5. Его цена должна составить 120-150 долларов.