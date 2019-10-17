Бюджетный смартфон Moto E6 Play оказали на пресс-рендерах

Недавно в сеть утекли изображения смартфонов Moto G8 Plus и Moto G8, а сегодня источники поделились качественными рендерами Moto E6 Play, который может называют конкурентом бюджетной модели Redmi 8A. Характеристики грядущей новинки не приводятся, но на картинках можно заметить дактилоскопический сенсор, скрытый за логотипом бренда, горизонтально ориентированную тыльную камеру, обычную рамку с фронтальной камерой, устаревший порт Micro-USB и 3,5-мм разъем для наушников. Официальный анонс Moto E6 Play ожидается 24 октября – на том же мероприятии покажут и старшие модели Moto G8 и Moto G8 Plus.