Бюджетный смартфон Moto G04 показали на рендерах

Профильное издание MySmartPrice опубликовало качественные изображения бюджетного смартфона Motorola Moto G04, который еще не был представлен официально. Отметим темно-синюю, зеленую, черную и оранжевую расцветки, одинарную основную камеру разрешением 16 Мп, светодиодную вспышку, врезанную селфи-камеру и довольно толстую нижнюю рамку. Что до технических характеристик, Moto G04 приписывают наличие 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14.