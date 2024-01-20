Бюджетный смартфон Moto G24 показали на рендерах

Профильное издание Appuals поделилось качественными изображениями и подробностями о бюджетном смартфоне Motorola Moto G24, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,56-дюймового IPS-экрана с разрешением 1612:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, основной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), фронтальной камеры разрешением 8 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 20-Вт проводной зарядки, корпуса с габаритами 163:75:7,99 мм и массой 180 граммов, предустановленной ОС Android 14, 3,5-мм аудиогнезда, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, слотов для двух карт Nano-SIM и слота для карты памяти microSD. Ориентировочная цена Moto G24 составляет 170 долларов.

Представлен смартфон Infinix Hot 40i…
Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Hot 40i, цена и дата начала продаж ко…
OnePlus 10 Pro получил апдейт до Android 14…
У нас есть отличные новости для владельцев OnePlus 10 Pro — совсем скоро смартфоны получат долгожданное о…
Samsung Galaxy Z Fold 6 будет поддерживать стилус…
Достаточно сложно спорить с тем, что серия смартфонов Galaxy Z Fold от Samsung является одной из лучших в…
ASUS ROG Phone 8 показали на пресс-рендере…
Компания ASUS опубликовала изображение геймерского смартфона из серии ROG Phone 8, которая еще не была пр…
Официально: Nubia Z60 Ultra получит батарею на 6000 мАч…
Компания ZTE продолжает раскрывать характеристики флагманского смартфона Nubia Z60 Ultra, официальная пре…
Redmi Note 13R Pro получит 33-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора China Telecom обнаружились фотографии и подробности о смартфоне Redmi…
Смартфоны Vivo X100 появились в продаже …
Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманских смартфонов Vivo X100, которые были представлены н…
Realme GT5 Pro испытали в бенчмарке Geekbench …
В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования новой версии смартфона Realme GT5 Pro…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor