Бюджетный смартфон Moto G24 показали на рендерах

Профильное издание Appuals поделилось качественными изображениями и подробностями о бюджетном смартфоне Motorola Moto G24, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,56-дюймового IPS-экрана с разрешением 1612:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, основной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), фронтальной камеры разрешением 8 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 20-Вт проводной зарядки, корпуса с габаритами 163:75:7,99 мм и массой 180 граммов, предустановленной ОС Android 14, 3,5-мм аудиогнезда, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, слотов для двух карт Nano-SIM и слота для карты памяти microSD. Ориентировочная цена Moto G24 составляет 170 долларов.