Бюджетный смартфон Moto G9 получил АКБ на 5000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Moto G9, которая появится на индийском рынке по цене в 150 долларов. Новинка характеризуется восьмиядерным процессором Snapdragon 662, корпусом из поликарбоната с водоотталкивающей конструкцией, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и соотношение сторон 20:9, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и ночным режимом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и операционной системой Android 10 с оболочкой Motorola My UX. Старт продаж намечен на 31 августа.