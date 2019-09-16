Бюджетный смартфон Motorola Moto E6s получил 4 ГБ ОЗУ

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto E6s, которая относится к бюджетному сегменту. Новинку оснастили 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, не самый быстрым чипсетом MediaTek Helio P22, внушительными 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт, а также предустановленной операционной системой Android Pie без каких-либо оболочек. Цена этого несколько несбалансированного смартфона составляет 110 долларов.