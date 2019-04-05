Бюджетный смартфон Motorola P40 Play

В интернет утекли фотографии дизайна будущего смартфона Motorola P40 Play. Ожидается, что P40 Play будет самым дешевым смартфоном из серии P.

Motorola P40 Play будет иметь очень большой 5.6 дюймовый дисплей, с вырезом, и две камеры сзади со странным островным дизайном. Сканер отпечатков пальцев находится сзади, а снизу расположится порт microUSB. P40 Play будет иметь размеры 147,7 x 71,5 x 9,2 мм. Вероятнее всего может продаваться с приставкой «One» и быть частью программы Android One. К сожалению, это все детали, которые у нас есть на данный момент.