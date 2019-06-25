Бюджетный смартфон Nokia 1 обновили до Android 9 Pie

Компания HMD Global обновила до Android 9 Pie смартфон начального уровня Nokia 1, вышедший в начале этого года с Android 8.1 Oreo (Go edition) на борту. Теперь у китайского производителя не осталось смартфонов, которые нужно обновить до самой свежей версии операционной системы Android.

Напомним, что Nokia 1 оснащается 4,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FWVGA (854:480 пикселей), четырехъядерным процессором MediaTek MT6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 2150 мАч, поддержкой двух SIM -карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS. Главной особенностью смартфона являются сменные панельки Xpress-on.