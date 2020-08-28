Бюджетный смартфон Nokia 3.4 показали на рендере

Сетевые источники опубликовали первое изображение недорогого смартфона Nokia 3.4, который будет представлен компанией HMD Global на предстоящей выставке IFA 2020. Судя по рендеру, аппарат получит врезанную фронтальную камеру (впервые для бюджетных моделей производителя), круглый блок основной камеры с тремя модулями и вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Что до характеристик, то ранее смартфон засветился в базе данных бенчмарка Geekbench. Если данные верны, то нас ждет восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 460, минимум 3 ГБ оперативной памяти предустановленная операционная система Android 10.

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