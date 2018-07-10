Бюджетный смартфон Nokia 5.1 Plus показали на видео

В сети появилось видео с трехмерной моделью смартфона Nokia 5.1 Plus (Nokia X5) который еще не был представлен официально. Ролик был создан на основе чертежей и утечек, найденных инсайдером OnLeaks и ресурсом Tiger Mobiles. По словам источника, аппарат получит 5,7-дюймовый дисплей, порт USB Type-C, а также габариты 149,5:71,9:8 мм или 8,8 мм с учётом выступающей камерой.

Согласно предыдущим слухам, аппарат оснастят 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, однокристальной системой MediaTek Helio P60, 3-6 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флэш-памяти, а также аккумулятором емкостью 3000 мАч. Официальный дебют Nokia X5 ожидается 11 июля в Пекине, а ориентировочная цена смартфона составит 120-150 долларов.