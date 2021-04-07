Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБ ОЗУ

Китайский оператор China Telecom раскрыл характеристики смартфона OPPO A35, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит предустановленную оболочку ColorOS на базе Android 11, восьмиядерную платформу MediaTek Helio P35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ флеш-памяти, 6,52-дюймовый экран с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камеру разрешением 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскопический сенсор на задней панели, аккумулятор ёмкостью 4230 мАч, 3,5-мм разъем для наушников, корпус с размерами 164,48:75,86:9,8 мм и массой 209 г, а также черную, белую и синюю расцветки.