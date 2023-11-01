Бюджетный смартфон Oppo A18 вышел в России

Новинка характеризуется 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешение 1612:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, батареей ёмкостью 5000 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от влаги и пыли (степени IPX4 и IP5X), предустановленной прошивкой ColorOS 13.1 на базе операционной системы Android 13, а также корпусом толщиной 8,16 мм и массой 188 граммов.