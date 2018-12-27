Бюджетный смартфон Oppo Realme A1 получит сдвоенную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo Realme A1, официальный анонс которого должен состояться в ближайшее время. Утверждается, что аппарат будет дешевле, чем недавний камерофон Realme U1. Последний, напомним, оценен в 170 долларов. Что до Realme A1, то ему приписывают черную и желтую расцветки, вырез в форме капли для фронтальной камеры, а также сдвоенную основную камеру с функциями искусственного интеллекта. Что до аппаратной основы, то здесь может использоваться однокристальная система Helio P35 или Snapdragon 450.