Бюджетный смартфон POCO C61 засветился базе данных Bluetooth SIG

В базе данных регуляторов Bluetooth SIG и BIS обнаружилось упоминание о смартфоне POCO C61, который еще не был представлен официально. Агентства подтвердили наличие адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.4 и предустановленной операционной системы Android 14. Предполагается, что перед нами международная версия выпущенного недавно в Китае смартфона Redmi A3.

Если так, то аппарат оснастят круглым блоком основной камеры (8 Мп и 0,8 Мп) в стиле флагманских моделей производителя, стеклянной или кожаной задними панелями, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G36, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, фронтальной камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти MicroSD, интерфейсом USB Type-C и боковым дактилоскопическим сенсором.
Samsung Galaxy S24 Ultra на 1 грамм легче Galaxy S23 Ultra…
Титан весит намного меньше, чем нержавеющая сталь, поэтому и iPhone 15 Pro, и iPhone 15 Pro Max весят мен…
Бюджетный смартфон Moto G04 показали на рендерах …
Профильное издание MySmartPrice опубликовало качественные изображения бюджетного смартфона Motorola Moto …
Samsung Galaxy Z Flip6 получит улучшенный аккумулятор …
Профильный ресурс GalaxyClub поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip6, релиз к…
iPhone 16 получит 8 ГБ ОЗУ…
Инсайдеры сообщают, что в этом году компания Apple, возможно, увеличит объём оперативной памяти в базовых…
Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro представят в октябре …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о дате выхода флагманских смартфонов…
Redmi K70 получил версию на 12/512 ГБ памяти …
Компания Xiaomi представила в Китае новую конфигурацию памяти для смартфонов Redmi K70 и Redmi K70 Pro. О…
Складной смартфон Energizer Ultimate U660S оценили в 500 евр…
Компания Avenir представила на выставке MWC 2024 доступный складной смартфон Energizer Ultimate U660S, ко…
iPhone 16 получит более быструю память QLC…
По сообщениям сразу нескольких инсайдеров компания Apple приобретает внушительные партии NAND-флеш-памяти…
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor