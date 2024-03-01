Бюджетный смартфон POCO C61 засветился базе данных Bluetooth SIG

В базе данных регуляторов Bluetooth SIG и BIS обнаружилось упоминание о смартфоне POCO C61, который еще не был представлен официально. Агентства подтвердили наличие адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.4 и предустановленной операционной системы Android 14. Предполагается, что перед нами международная версия выпущенного недавно в Китае смартфона Redmi A3.

Если так, то аппарат оснастят круглым блоком основной камеры (8 Мп и 0,8 Мп) в стиле флагманских моделей производителя, стеклянной или кожаной задними панелями, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G36, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, фронтальной камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти MicroSD, интерфейсом USB Type-C и боковым дактилоскопическим сенсором.