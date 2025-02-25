Бюджетный смартфон POCO M7 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что уже 3 марта в Индии будет представлен бюджетный смартфон POCO M7 5G. Производитель подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, минимум 6 ГБ оперативной памяти, 6,88-дюймового экрана с кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания до 240 Гц, максимальной яркостью 600 нит и сертификацией TUV Low Blue Light, Flicker Free и Circadian, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч и поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки. Цена смартфона не превысит 115 долларов.