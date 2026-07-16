Бюджетный смартфон REDMI 17 4G показали на рендерах

Известный достоверными утечками инсайдер YTECHB опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона REDMI 17 4G, который еще не был представлен официально. Итак, новинку оснастят однокристальной системой MediaTek Helio G91, предустановленной оболочкой HyperOS 3.0 на основе операционной системы Android 16, 6,9-дюймовым плоским экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с 50-Мп главным модулем, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, модулем NFC, боковым сканером отпечатков, четырьмя расцветками, RGB-подсветкой в блоке камеры, а также корпусом с размерами 170,12:78,42:8,8 мм и массой 232 грамма. Ориентировочная цена смартфона составляет 250 и 280 евро в зависимости от версии.

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