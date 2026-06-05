Раскрыты характеристики iPhone 18 Pro

По данным инсайдеров, компания Apple постепенно подходит к финальному дизайну и характеристикам будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, и это снижает вероятность каких-либо радикальных изменений в линейке в обозримом будущем. Инсайдер Ice Universe сообщил, что iPhone 18 Pro Max получит толщину 8,75 мм, что полностью совпадает с показателем iPhone 17 Pro Max. Это говорит о том, что внешний дизайн устройств нового поколения, скорее всего, останется почти без изменений, особенно на фоне того, что Apple сейчас больше сосредоточена на своём первом складном смартфоне, который, по слухам, получит название iPhone Ultra.

Также ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут оснащены OLED-панелями Samsung M16. Это 10-битные матрицы с заменой синего флуоресцентного OLED-материала на синий фосфоресцентный, что должно заметно повысить энергоэффективность экрана. При этом устройства, по данным других источников, не получат полноценный двухслойный OLED-дисплей, в котором две RGB OLED-матрицы накладываются друг на друга для значительного увеличения яркости. Однако Apple может реализовать упрощённый вариант этой технологии за счёт дополнительного слоя синих субпикселей. В целом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат LTPO+ OLED-экраны, которые позволяют динамически изменять частоту обновления от 120 Гц для игр и плавной прокрутки до 1 Гц при отображении статичного контента, что значительно улучшает энергоэффективность.
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