Раскрыты характеристики iPhone 18 Pro

Также ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут оснащены OLED-панелями Samsung M16. Это 10-битные матрицы с заменой синего флуоресцентного OLED-материала на синий фосфоресцентный, что должно заметно повысить энергоэффективность экрана. При этом устройства, по данным других источников, не получат полноценный двухслойный OLED-дисплей, в котором две RGB OLED-матрицы накладываются друг на друга для значительного увеличения яркости. Однако Apple может реализовать упрощённый вариант этой технологии за счёт дополнительного слоя синих субпикселей. В целом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат LTPO+ OLED-экраны, которые позволяют динамически изменять частоту обновления от 120 Гц для игр и плавной прокрутки до 1 Гц при отображении статичного контента, что значительно улучшает энергоэффективность.