Sony представила смартфон Xperia 1 VIII

Флагманские смартфоны Sony Xperia 1 практически не менялись внешне с 2020 года, однако с выходом Xperia 1 VIII компания наконец решила обновить дизайн. Главным изменением стал крупный квадратный блок камер, который пришел на смену привычному вертикальному расположению модулей. Во всех предыдущих Xperia 1 использовалась система из трёх вертикальных камер, причём последние шесть поколений размещали их в одном и том же углу корпуса. Xperia 1 VIII нарушает эту традицию — теперь объективы расположены в квадратном блоке вместе со вспышкой и логотипом Sony. Сам модуль немного выступает из корпуса и плавно уходит к боковой грани смартфона. Внешне решение частично напоминает iPhone, хотя ещё больше новинка похожа на некоторые последние Motorola Edge, но с более строгими и угловатыми формами, характерными для Sony.

Новинка также получила заметно улучшенную телекамеру и ИИ-помощника для съёмки, который напоминает улучшенную версию Google Camera Coach. Новый дизайн стал важным обновлением для линейки Xperia, которая хоть и выглядела аккуратно, но уже начинала казаться устаревшей. При этом Xperia 1 VIII оказался неожиданностью ещё и потому, что его стиль совсем не совпадает с недавно представленным Xperia 10 VII. У той модели Sony использовала горизонтальную панель камер вместо квадратного блока. Кроме того, как и предыдущие смартфоны Sony, Xperia 1 VIII сохранил 3,5-мм разъём для наушников и слот для microSD-карт. Также заявлена защита корпуса по стандартам IP65/IP68, что довольно удобно.