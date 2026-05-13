Sony представила смартфон Xperia 1 VIII

Флагманские смартфоны Sony Xperia 1 практически не менялись внешне с 2020 года, однако с выходом Xperia 1 VIII компания наконец решила обновить дизайн. Главным изменением стал крупный квадратный блок камер, который пришел на смену привычному вертикальному расположению модулей. Во всех предыдущих Xperia 1 использовалась система из трёх вертикальных камер, причём последние шесть поколений размещали их в одном и том же углу корпуса. Xperia 1 VIII нарушает эту традицию — теперь объективы расположены в квадратном блоке вместе со вспышкой и логотипом Sony. Сам модуль немного выступает из корпуса и плавно уходит к боковой грани смартфона. Внешне решение частично напоминает iPhone, хотя ещё больше новинка похожа на некоторые последние Motorola Edge, но с более строгими и угловатыми формами, характерными для Sony.

Новинка также получила заметно улучшенную телекамеру и ИИ-помощника для съёмки, который напоминает улучшенную версию Google Camera Coach. Новый дизайн стал важным обновлением для линейки Xperia, которая хоть и выглядела аккуратно, но уже начинала казаться устаревшей. При этом Xperia 1 VIII оказался неожиданностью ещё и потому, что его стиль совсем не совпадает с недавно представленным Xperia 10 VII. У той модели Sony использовала горизонтальную панель камер вместо квадратного блока. Кроме того, как и предыдущие смартфоны Sony, Xperia 1 VIII сохранил 3,5-мм разъём для наушников и слот для microSD-карт. Также заявлена защита корпуса по стандартам IP65/IP68, что довольно удобно.
Глобальную версию Vivo X300 Ultra оценили в 1605 долларов …
Компания Vivo выпустила флагманский камерофон X300 Ultra за пределы китайского рынка. Международный дебют…
Xiaomi 17 уже получил бета-версию Android 17 …
Компания Xiaomi выпустила бета-версию операционной системы Android 17 для разработчиков флагманских смарт…
Смартфон SamsungGalaxy M17e 5G оценили в 140 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M17e 5G, которая основана на 6-нанометро…
HUAWEI nova 15 Max с АКБ на 8500 мАч оценили в 450 евро…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью nova 15 Max, главной особенность…
Объявлена дата выхода OPPO Find X9 Ultra …
Компания OPPO объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов Find X9 Ultra и Find X9s Pro с…
Смартфон Itel Zeno 100 оценили в 75 долларов …
Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Zeno 100, которая получила дизайн в стил…
Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5800 мАч…
Samsung может перейти на кремний-углеродные аккумуляторы в следующих флагманах, включая Galaxy S27 Ultra.…
Nothing Phone (4a) показали во всех расцветках …
Компания Nothing опубликовала новые изображения смартфона Nothing Phone (4a), который будет представлен 5…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor