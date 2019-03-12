Бюджетный смартфон Realme 3 появился в продаже

Компания Oppo дала старт продажам бюджетного смартфона Realme 3, который оценен в 129 долларов за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Напомним, что новинку оснастили шустрым процессором MediaTek Helio P70, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом, 3 либо 4 ГБ оперативной и 32 либо 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором на 4230 мАч, портом micro-USB, а также предустановленной операционной системой Android Pie. Ранее производитель публиковал сравнение с камерами смартфонов Samsung Galaxy M20 и Redmi Note 7, в котором Realme 3 показал себя не хуже конкурентов.