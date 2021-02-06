Бюджетный смартфон Realme C2 обновили до Android 10

Компания Realme выпустила обновление фирменной прошивки Realme UI на базе Android 10 для популярного бюджетника Realme C2. Изначально выпуск апдейта был запланирован на конец прошлого года, но случился только сейчас. Прошивка имеет размер 2,1 ГБ и пока распространяется для небольшого количества пользователей.

Напомним, что Realme C2 оснащается батареей ёмкостью 4000 мАч, 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, платформой MediaTek Helio P22, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флэш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 5 Мп.