Бюджетный смартфон Realme C3 рассекретили в Индии

Крупный индийский магазин Flipkart рассекретил спецификации ожидаемого смартфона Realme C3, официальный дебют которого запланирован на 6 февраля. Итак, аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для селфи-камеры, сдвоенную тыльную камеру на 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, которая хватит на 10,8 часа игры в PUBG, платформу MediaTek Helio G70, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ флэш-памяти. Ожидается, что главным конкурентом этого смартфона станет Redmi 9A от Xiaomi.