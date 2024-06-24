Бюджетный смартфон Realme C61 4G получит 45-Вт зарядку

Сетевые источники поделились первым изображением и подробностями о смартфоне Realme C61 4G, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Судя по рендеру, аппарат получит крупный блок основной камеры с двумя модулями и дисплей с каплевидным вырезом для селфи-камеры.

По предварительным данным, смартфон оснастят защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, восьмиядерным процессором Unisoc Speedtrum T612 4G с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 14, IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек и плотностью пикселей 320 PPI, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки и тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп. Ориентировочная цена Realme C61 4G составляет 130 евро.
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