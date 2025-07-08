Бюджетный смартфон Realme C71 вышел в России

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C71, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе UNISOC T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1 с частотой 850 МГц. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 725 нит, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, усиленным от падений корпусом с внутренним алюминиевым каркасом, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, аккумулятором ёмкостью 6300 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки. Смартфон оценен в 11, 13 и 14 тысяч рублей за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти соответственно.