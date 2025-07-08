Бюджетный смартфон Realme C71 вышел в России

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C71, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе UNISOC T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1 с частотой 850 МГц. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 725 нит, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, усиленным от падений корпусом с внутренним алюминиевым каркасом, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, аккумулятором ёмкостью 6300 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки. Смартфон оценен в 11, 13 и 14 тысяч рублей за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти соответственно.

Официально: OnePlus Nord 5 представят 8 июля…
Компания OnePlus объявила, что глобальный релиз смартфонов OnePlus Nord 5 и Nord CE5 состоится на презент…
HONOR GT Pro получит 90-Вт зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR GT Pro, который ещ…
Складной смартфон Vivo X Fold 5 получит защиту от воды…
Компания Vivo опубликовала новый тизер складного смартфона Vivo X Fold 5, подтверждающий наличие защиты в…
Huawei Mate XT продали тиражом 400 тысяч единиц…
Huawei Mate XT — первый (и пока единственный) в мире тройной складной смартфон, который был представлен в…
Moto G86 Power 5G показали в четырех расцветках …
Профильный ресурс Android Headlines поделился первыми рендерами и подробностями о характеристиках смартфо…
Представлен смартфон Motorola Edge 60…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 60, которая основана на 4-нанометровой од…
Cверхтонкий Infinix Hot 60 Pro+ оказался легче Samsung Galax…
Авторитетный информатор Ice Universe сравнил массу еще не представленного официально смартфона Infinix Ho…
Oppo представила смартфон Find X8 Ultra…
Сегодня компания Oppo представила смартфон Find X8 Ultra — гаджет, который должен составить конкуренцию л…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor