Бюджетный смартфон Redmi 15 5G готов к выходу

В базах данных IMEI и FCC обнаружились упоминания о бюджетном смартфоне Redmi 15 5G, что может говорить о скором релизе устройства. Регуляторы подтверждают наличие фирменной прошивки HyperOS 2.0 на базе ОС Android, модема 5G (NSA/SA), а также адаптеров Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth (BR+EDR+BLE), NFC и GNSS.

Напомним, что одной из последних новинок бренда стал Redmi K80 Extreme Edition с топовым процессором MediaTek Dimensity 9400+, независимым графическим чипом D2, системой 3D-циркуляционного охлаждения, 6,83-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, АКБ ёмкостью 7410 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, металлической рамкой и защитой от пыли и воды согласно стандартам IP68/IP69.