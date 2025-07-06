Бюджетный смартфон Redmi 15 5G готов к выходу

Напомним, что одной из последних новинок бренда стал Redmi K80 Extreme Edition с топовым процессором MediaTek Dimensity 9400+, независимым графическим чипом D2, системой 3D-циркуляционного охлаждения, 6,83-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, АКБ ёмкостью 7410 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, металлической рамкой и защитой от пыли и воды согласно стандартам IP68/IP69.