Бюджетный смартфон Redmi 15C вышел в России

Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона Redmi 15C, который оценен в 10 тысяч рублей за базовую конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка оснащается 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81-Ultra, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, поддержкой обратной зарядки, 33-ваттной быстрой зарядки позволяет восполнить 50% заряда за 31 минуту, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0.

Смартфон POCO F7 выйдет уже через неделю …
Компания Xiaomi официально объявила, что презентация смартфона POCO F7 состоится в Индии 24 июня. Также н…
MediaTek Dimensity 9500 преставят на сутки раньше конкурента…
В сентябре MediaTek и Qualcomm представят свои флагманские мобильные чипы, которые в следующем году появя…
Samsung Galaxy S26 Edge получит улучшенную батарею…
В базе данных китайского сертификационного ведомства CQC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy…
Не стоит покупать базовый Pixel 10 - он очень медленный…
Google наконец-то догнала конкурентов — вся линейка Pixel 10 получила современное и более быстрое хранили…
Samsung Galaxy A17 показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines опубликовал изображения и характеристики бюджетного смартфона Samsung…
OPPO K13 Turbo Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смарт…
Бюджетный смартфон OPPO A5 выпустили в России …
Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A5, который основан на 4-нанометровой однокристальной сис…
4-дюймовый смартфон Bluefox NX1 вышел за пределы Китая…
Месяц назад в Китае был представлен компактный смартфон Bluefox NX1, а сегодня новинка стала доступна для…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor