Бюджетный смартфон Redmi 15C вышел в России

Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона Redmi 15C, который оценен в 10 тысяч рублей за базовую конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка оснащается 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81-Ultra, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, поддержкой обратной зарядки, 33-ваттной быстрой зарядки позволяет восполнить 50% заряда за 31 минуту, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0.