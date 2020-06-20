Бюджетный смартфон Redmi 7A получил Android 10

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 11 на основе операционной системы Android 10 для бюджетного смартфона Redmi 7A. Изначально выпущенный в прошлом году Redmi 7A работал под управлением Android 9 Pie и MIUI 10.

Напомним, что смартфон оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с тактовой частотой до 1,95 ГГц и графикой Adreno 505, 13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой, 5 Мп фронтальной камерой, защитой от брызг, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, FM-тюнером, 3,5-мм разъемом, гибридным слотом для SD-карты и аккумулятором на 4000 мАч.
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