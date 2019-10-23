Бюджетный смартфон Redmi 7A получил стабильную MIUI 11

Недавно стало известно, что глобальная бета-версия прошивки MIUI 11 выйдет для смартфонов Redmi K20 Pro, Redmi K20, Pocophone F1, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Y3, Redmi Note 7 и Redmi Note 7S. Теперь к этому списку присоединилась бюджетная модель Redmi 7A. Сообщается, что обновление начали получать пользователи из Индии, а в ближайшее время к ним присоединятся владельцы Redmi 7A из других стран. На этом фоне любопытно, что заветный апдейт получили еще не все пользователи флагманского смартфона Xiaomi Mi 9.