Бюджетный смартфон Redmi 8A будет стоить 80 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о цене смартфона Redmi 8A, который будет представлен в Индии 25 сентября. Итак, базовый вариант с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти будет стоить 80 долларов. Версия на 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти обойдется в 100 долларов, а за вариант с 4/64 ГБ памяти попросят 125 долларов. Согласно базе данных TENAA, смартфон получит 6,217-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, основную камеру с датчиком разрешением 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie.