Бюджетный смартфон Redmi 8A получил аккумулятор на 5000 мАч

Бренд Redmi официально представил бюджетный смартфон Redmi 8A, который станет самой доступной новинкой в ассортименте Xiaomi и Redmi. В Индии аппарат оценен в 92 и 99 долларов, а у себя на родине в Китае он будет стоить и того меньше. Итак, смартфон оснастили чипсетом Snapdragon 439, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,22 дюймовым дисплеем с разрешением HD+, основной камерой с 12-Мп датчиком Sony IMX363, фронтальной камерой на 8 Мп, портом USB-C и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В комплекте будет идти адаптер на 10 Вт. Расцветок предусмотрено три: чёрная, синяя и красная.