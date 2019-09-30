Бюджетный смартфон Redmi 8A скоро представят в Китае

Несколько дней назад бренд Redmi представил в Индии потенциальный бестселлер Redmi 8A. Почему этот смартфон обречен на успех? Да потому что он предлагает отличные для бюджетного устройства характеристики по смешной цене в 92 доллара. Сегодня руководитель Redmi Лу Вейбинг намекнул, что совсем скоро Redmi 8A будет представлен и на китайском рынке. Если верить источникам, вместе с этой моделью на презентации покажут Redmi 8 и Redmi 8 Pro.

Напомним, что Redmi 8A может похвастаться процессором Snapdragon 439, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,22 дюймовым дисплеем с разрешением HD+, основной камерой с 12-Мп датчиком Sony IMX363, фронтальной камерой на 8 Мп, портом USB-C и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В комплекте будет идти адаптер на 10 Вт.