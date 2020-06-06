Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на живом фото

Известный инсайдер Xiaomishka поделился первым живым фото смартфона Redmi 9, официальный выход которого ожидается в ближайшее время. Согласно утечке на AliExpress, аппарат получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, основной квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, платформу MediaTek Helio G80, батарею ёмкостью 5020 мАч, быструю зарядку на 18 Вт, поддержку Wi-Fi, Bluetooth 4,2, GPS, модуль NFC, 3,5-мм разъем для наушников, ИК-порт и порт USB Type-C. Цена Redmi 9 составит 13 159 рублей за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также 17 240 рублей за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.