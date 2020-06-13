Бюджетный смартфон Redmi 9A получит аккумулятор на 4900 мАч

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Redmi 9A, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит батарею ёмкостью 4900 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт и корпус с размерами 164:77 мм. Обычно появление в базе FCC значит скорый релиз, а потому анонс Redmi 9A можно ждать в ближайшие недели.

Что до его старшего собрата, Redmi 9, аппарат уже доступен для заказа по цене от 150 евро. Новинка оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 3, довольно мощной платформой MediaTek Helio G80, слотом для карт microSD до 512 ГБ, квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (в комплекте адаптер на 10 Вт), портом USB-C и модулем NFC.