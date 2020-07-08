Бюджетный смартфон Redmi 9A скоро выйдет в Европе

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре сообщил о том, что уже доступный для покупки в Малайзии смартфон Redmi 9A скоро появится в европейской продаже. Ранее этот информатор достоверно раскрыл сведения о смартфоне Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Что до Redmi 9A, то он оснащается процессором MediaTek Helio G35, 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, одинарной основной камерой на 13 Мп, модулями 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, симметричным портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников. Его цена составляет 84 долларов.