Бюджетный смартфон Redmi 9C представят уже завтра

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфонах Redmi 9A и Redmi 9C, которые еще не были представлены официально. Согласно добытому источником постеру, оба устройства представят уже завтра, 30 июня. Обе новинки получат платформу MediaTek Helio G35, 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, батарею ёмкостью 5000 мАч, 3 ГБ оперативной памяти, 3,5 мм разъем для наушников, ИК-порт и симметричный порт USB-C. Redmi 9C достанется двойная основная камера с модулями на 13 Мп и 2 Мп, а вот Redmi 9A довольствуется одинарной камерой с датчиком изображения разрешением 13 Мп.