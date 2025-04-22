Бюджетный смартфон Redmi A5 появился в российской продаже

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона A5, который оценен в 6500 и 8000 тысяч рублей за конфигурации с 3/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что новинка оснащается 6,88-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 450 нит, однокристальной системой Unisoc T7250 с максимальной частотой 1,8 ГГц, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, 32-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, боковым сканером отпечатков пальцев Android 15 (Go Edition) и корпусом толщиной 8,26 мм.

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