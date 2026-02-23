Бюджетный смартфон Redmi A7 готов к выходу

В базе данных одного из международных регуляторов обнаружились упоминания смартфонов Redmi A7 и Redmi A7 Pro. Это говорит о скором глобальном релизе устройств. По предварительным данным, базовую модель оснастят однокристальной системой Unisoc T7250, 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi A5 имеет в своем оснащении 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1640:720 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 450 нит, 12-нанометровую платформу Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G52, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 15-Вт быстрой зарядки, тыльную камеру на 32 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп и боковой дактилоскоп.