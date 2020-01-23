Бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro стал еще дешевле

Компания Xiaomi снова снизила китайские цены на бестселлер Redmi Note 8 Pro, который теперь доступен в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти всего за $158 вместо начальных $199. Согласно недавнему отчету Xiaomi, за три месяца продаж Redmi Note 8 разошелся тиражом в 10 миллионов устройств.

Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.