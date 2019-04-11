Бюджетный смартфон Redmi Y3 получит 32-Мп фронтальную камеру

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, опубликовал тизер смартфона Y3. Ролик демонстрирует возможности фронтальной камеры, которая сможет похвастаться датчиком разрешением 32-Мп. Также смартфону прочат восьмиядерный процессор Snapdragon 632 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 506, дисплей с диагональю 6 дюймов и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Судя по всему, нас ждет бюджетное или среднебюджетное устройство. Официальная презентация Redmi Y3 может состояться в ближайшие недели.