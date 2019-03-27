Бюджетный смартфон Samsung A2 Core

После того, как в прошлом году Galaxy J2 Core присоединился к клубу производителей смартфонов на базе Android Go, Samsung теперь готова представить свою вторую модель в этом сегменте Samsung A2 Core.

Смартфон Samsung A2 Core получил сертификацию Bluetooth SIG. Четыре варианта телефона с номерами моделей SM-A260F, SM-A260F_DS, SM-A260G и SM-A260G_DS были сертифицированы агентством. Сертификация показывает, что помимо подтверждения названия устройства, телефон будет поддерживать Bluetooth 4.2. Примечательно, что сертификация Wi-Fi устройства недавно показала, что телефон будет иметь однодиапазонное подключение Wi-Fi 2,4 ГГц, а система будет работать на Android 8.1 Oreo. Согласно предыдущим утечкам, Samsung A2 Core будет иметь пластиковую конструкцию с огромными рамками вокруг всех сторон 4,96-дюймового экрана. Вероятнее всего, телефон будет оснащен процессором Samsung Exynos 7870, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти.