Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A05 вышел в России

Отечественный ритейлер DNS дал старт российским продажам бюджетного смартфона Samsung Galaxy A05, который оценен в 11 и 13 тысяч рублей за версии с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой OneUI, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 12-нм платформой MediaTek Helio G85 с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, слотом для карты памяти microSD-карт, двумя слотами для SIM-карт и пластиковым корпусом.