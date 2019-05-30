Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10e засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружился смартфон с кодовым обозначением SM-A102U, под которым скрывается модель Samsung Galaxy A10e. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается платформой Exynos 7885, в то время как Galaxy A10 построен на Exynos 7884. Samsung Galaxy A10e также получит предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой One UI из коробки и 2 ГБ оперативной памяти. В однопоточном режиме аппарат набирает 1163 балла, а при задействовании всех ядер – 3581 балл. Заметим, что схожий результат демонстрирует и Samsung Galaxy A10. Официальный анонс Samsung Galaxy A10e должен состояться в ближайшие недели.